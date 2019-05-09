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Bal ve fındık e-ptt mağazasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 18:51 | Son Güncelleme

Ordu PTT Başmüdürlüğü, e-ticaret platformunda fındık ve bal ürünlerinin satışına e-ptt AVM üzerinden başladı.Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman, satışı yapılan ürünlerin e-ptt AVM’de ‘mağazalar’ sekmesinden ‘Ordu Posta Pazarı’ üzerinden ulaşılabildiği gibi http://www.epttavm.com/magaza/ordupostapazari linkinden de erişildiğini söyledi.

Bal ve fındık e-ptt mağazasında

Ordu PTT Başmüdürlüğü, e-ticaret platformunda fındık ve bal ürünlerinin satışına e-ptt AVM üzerinden başladı.
Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman, satışı yapılan ürünlerin e-ptt AVM’de ‘mağazalar’ sekmesinden ‘Ordu Posta Pazarı’ üzerinden ulaşılabildiği gibi http://www.epttavm.com/magaza/ordupostapazari linkinden de erişildiğini söyledi. Duman, e-ptt AVM sitesinde yer alan ürünler internet üzerinden verilen sipariş ile alıcılarının adreslerine PTT kargo güvencesiyle teslim edileceğini bildirdi.
Duman, şu açıklamayı yaptı:
“Ayrıca gelişen teknoloji, bilgiye ve ürünlere ulaşmada büyük kolaylıklar sağlamakla birlikte oturduğu yerden istediği ürün veya ihtiyaç maddelerini sipariş veren insanlar dünyanın her yerinde bu imkanları kullanmakta, sınırlar adeta bu manada kalkmış bulunmaktadır. Böylece Ordumuz için ilk sırada yer alan fındık ve balın tanıtımı, pazarlaması hususunda katkıda bulunmak istiyoruz. Ülkemizde en çok rekolteye sahip olduğu için ‘Fındığın ve Balın Başkenti’ sloganıyla da tanıtımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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