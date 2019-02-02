"Bal ve kalitesini kontrol edebilmenin tek yolu bandrol çalışmasıdır"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, balda merdiven altı üretimin önlenmesi gerektiğini belirterek, "Piyasadaki balı ve kaliteyi kontrol edebilmenin tek yolu bandrol çalışması yapmaktır. Üreticinin ürettiği balları kayıt altına almadan piyasayı kontrol edemezsiniz." dedi.

Şahin, Gümüşhane Arı Yetiştiricileri Birliğince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Arıcılık" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'de 3 bin 900'ü endemik olmak üzere yaklaşık 10 bin bitki türünün arıcılığın gelişimi için büyük avantaj olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bal zengini ülke olduğuna işaret eden Şahin, dünyadaki kongrelerde düzenlenen bal yarışmalarında Türk balının yüzde 60 seviyelerinde kalite başarısı elde ettiğini vurguladı.

Şahin, bal üretiminde dünyadaki 26 alt türün 11'inin Türkiye'de olduğu bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bal üretiminde ve arıcılıkta biyolojik ve ırksal zenginliğimiz var, bunları görmezden gelmeyeceğiz. Bal üretimimizin yüzde 10'unu tarım, yüzde 90'ını ise orman alanlarında gerçekleştiriyoruz. Bu da kalite açısından önemli göstergedir. Bal üretiminde dünyada Hindistan ve Çin'den sonra üçüncüyüz. Kilometrekareye düşen arı sayısına baktığımızda dünyanın en sık arı kovanı koyan ülkesiyiz. 2003 yılında bal üretimimiz kovan başına 19 kilogram iken 2017-2018 yıllarında ise bu üretim 14 kilograma düştü. Kilometrekareye düşen arı sayısını düşürmemiz gerekiyor."