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Balat'ta tekne yangını! İçeridekiler son anda kurtuldu

02.06.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balat sahilde kıyıya bağlı bulunan 13.5 metrelik teknede sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören sahibi Ramazan Sertkara ve eşi son anda tekneden inerken, yangına itfaiye müdahale etti.

Balat'ta tekne yangını! İçeridekiler son anda kurtuldu

Yangın sabah saat 06.45 sıralarında Fatih Balat sahilde yaşandı. Kıyıya bağlı bulunan Ramazan Sertkaya'ya ait teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada teknede bulunan Ramazan Sertkaya ve eşi son anda tekneden kıyıya çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği tekneye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de tekne sahibi Sertkara'dan olay hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de teknede çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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"GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU, EŞİMİ ZOR ÇIKARDIM"

Tekne sahibi Ramazan Sertkara "İçeride eşimle uyuyorduk. Bir anda makine çalıştı. Makine çalışınca herhalde biri içeri girdi makineleri çalıştırdı diye düşündüm. Bir baktım içerisi duman, göz gözü görmüyor. Eşimi zor çıkardım dışarı. Kapılar da kilitliydi. Kendimizi dışarıya tahliye ettik. Sonra itfaiye ekipleri geldi" dedi. (DHA)

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