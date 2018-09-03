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Balataları tutuşan TIR'ın tuz yüklü dorsesi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 20:07 | Son Güncelleme

BOLU TEM Otoyolu’nda, balataları tutuşan tuz yüklü TIR’ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Balataları tutuşan TIR'ın tuz yüklü dorsesi yandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU TEM Otoyolu’nda, balataları tutuşan tuz yüklü TIR’ın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu’nun Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Şener Göktaş yönetimindeki 34 FN 0105 plakalı TIR’ın balatalarından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, dumanları fark ederek, yolun kenarına çektiği TIR'ı dorsesinden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu TIR’ın tutuşan dorsesindeki yangını söndürdü. Olayda, can kaybı yaşanmazken, TIR’ın dorsesi ve yüklü olan tuz kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Balataları tutuşan TIR'ın tuz yüklü dorsesi yandıBalataları tutuşan TIR'ın tuz yüklü dorsesi yandıBalataları tutuşan TIR'ın tuz yüklü dorsesi yandıBalataları tutuşan TIR'ın tuz yüklü dorsesi yandı

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