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Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Sinop’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 10 yıl önce başlatılan ve 2 bin 300 yıllık tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu’ndaki restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.Balatlar Yapı Topluluğunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Sinop’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 10 yıl önce başlatılan ve 2 bin 300 yıllık tarihe sahip olduğu vurgulanan Balatlar Yapı Topluluğu’ndaki restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.
Balatlar Yapı Topluluğunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu başkanlığındaki kazı heyeti tarafından yapılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, “Bu sene çalışmalarımıza 12 Temmuz’da başladık. Özel yapı güney haç kolunda çalışmalara yoğunlaştık. Sadece mimari olarak değil mevcut duvarlardaki resimlerde koruma altına alındı. 2016 yılında desteklenen uygulamayı kullanıyoruz. Restoratörler arkadaşlarımız tarafından çalışmalar devam ediyor. Kilisenin zeminini temiz halde ortaya çıkartıyoruz. Zaten onarım ve restorasyon olmadan konservasyon olmaz" dedi.

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Balatlar yapı topluluğunda restorasyon çalışmaları devam ediyor
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