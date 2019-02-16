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Balat'ta 3 katlı bina çöktü (5) AKTÜEL GÖRÜNTÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 18:49 | Son Güncelleme

 FATİH Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü.

Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI / İstanbul, (DHA) - FATİH Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.

Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina saat 15.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. Bina çevresindeki bir araçta hasar gelirken olay yerinde AFAD'ın da katılımıyla inceleme yapıldı. Enkaz altında kalan olup olmadığı hassas burunlu köpekle de araştırıldı. Daha sonra binanın çökmeyen bölümleri iş makinesi ile yıkıldı

ÇÖKME ANI KAMERADA

Binanın çökmesi yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde binadan gelen sesler ve taş parçalarının düşmesi üzerine çevredekiler uzaklaşıyor. Bir aracın uzaklaştırmaya çalışılması sırasında bina bir anda çöküyor. Sokağı toz bulutu kaplarken çevredekiler hızla olay yerinden kaçıyor.

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