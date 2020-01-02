Balat’ta işe giden kadını taciz eden şüpheli Halil P. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelinin ’Cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Balat\u2019ta i\u015fe giden kad\u0131n\u0131 taciz eden \u015f\u00fcpheli Halil P. hakk\u0131nda iddianame haz\u0131rland\u0131. \u0130ddianamede \u015f\u00fcphelinin \u2019Cinsel sald\u0131r\u0131\u2019 su\u00e7undan 10 y\u0131la kadar hapisle cezaland\u0131r\u0131lmas\u0131 talep edildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130zle ve \u00f6\u011fren: \u00c7ocuk filmlerindeki gizli mesajlarAnkara, K\u0131r\u0131kkale ve Nev\u015fehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisiBalat'taki i\u011fren\u00e7 olayda yeni geli\u015fme