HABER
  4. Balat’ta işe giden kadını taciz eden şüpheliye 10 yıl hapis istemi

Balat’ta işe giden kadını taciz eden şüpheliye 10 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

Fatih Balat’ta işe giden kadını taciz eden şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Fatih Balat’ta işe giden kadını taciz eden şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin ’Cinsel saldırı’ suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Fatih’in Balat semtinde 15 Kasım 2019’da sabah saatlerinde işine giden S.K.’yı taciz eden şüpheli Halil P. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede S. K. müşteki, Halil P. ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, müşteki S.K.’nin olay günü sabah saatlerinde Balat Mahallesi’ndeki iş yerine doğru gitmekte iken şüphelinin karşıdan gelerek, arkadan eli ile müştekinin boynunu tutup, kendisine çevirip dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

İfadesinde sarhoş olduğunu söyledi
Şüphelinin emniyette alınan ifadesinin yer verildiği iddianamede, olay günü çok sayıda bira içtiğini, tuvaletini yapmak için cinsel organını çıkardığı sırada, önünden geçen müştekiye sarılarak bir kere öptüğünü, daha sonra kaçarak eve gittiğini, olay günü çok sarhoş olduğunu, kontrolünü kaybettiğini ve pişman olduğunu söylediği kaydedildi.
İddianamede, şüphelinin savcılıkta ve sorguda verdiği ifadesinde kısmi olarak olayı söylediği fakat emniyetteki ifadesini kabul etmediği belirtilirken, şüphelinin emniyette avukatı huzurunda ifade verdiği ve bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğinin yapılan hazırlık soruşturması sonucunda anlaşıldığı ifade edildi.

Cinsel saldırı suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemi
Şüphelinin ’Cinsel saldırı’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Halil P. 21 Ocak’ta hakim karşısına çıkacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önündeki kapıyı fark etmeyince... Önündeki kapıyı fark etmeyince...
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandıDiyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı
Erdoğan ve Trump Telefonda GörüştüErdoğan ve Trump Telefonda Görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

Balat'taki iğrenç olayda yeni gelişme

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Baba ve oğlu kendi imkanlarıyla paletli arazi aracı üretti

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 3 yabancı teröristin sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.