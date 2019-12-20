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Balat’ta işine giden kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

Balat’taki işyerine yürüyen S.K.’yı taciz ettiği iddia edilen şüpheli H.P., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Olay, 15 Kasım’da Balat Mahallesi Cafer Mektebi Sokak’ta yaşanmıştı.

Balat’taki işyerine yürüyen S.K.’yı taciz ettiği iddia edilen şüpheli H.P., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 15 Kasım’da Balat Mahallesi Cafer Mektebi Sokak’ta yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde işyerine doğru yürüyen S.K. (36) isimli kadını şüpheli H.P. takip etmeye başlamış, kadına yaklaşan şüpheli, iddialara göre sokakta kimsenin olmadığı esnada fiziksel tacizde bulunmuştu. S.K.’nın bağırması üzerine evlerinden çıkan mahalleliler, yardıma koşmuş ancak şüpheli kaçmıştı. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş ve S.K., şikayetçi olmuştu.

Şikayetin ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalarda yakalanan şüpheli H.P. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Fatih Draman’da bir kahvehanede çalıştığı ve 5 yıl önce boşandığı öğrenilen şüpheli H.P., çıkarıldığı savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli H.P., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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