HABER

Balat’ta işine giden kadını taciz eden şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

Balat’taki iş yerine giden S.K.’yı takip eden ve ardından yaklaşarak taciz ettiği iddia edilen şüpheli Halil P., gözaltına alındı.Olay 15 Kasım’da Balat Mahallesi Cafer Mektebi Sokak’ta yaşanmıştı.

Balat’taki iş yerine giden S.K.’yı takip eden ve ardından yaklaşarak taciz ettiği iddia edilen şüpheli Halil P., gözaltına alındı.
Olay 15 Kasım’da Balat Mahallesi Cafer Mektebi Sokak’ta yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde iş yerine doğru yürüyen S. K. isimli kadını şüpheli Halil P. takip etmeye başlamıştı. Kadına yaklaşan şüpheli, iddialara göre sokakta kimsenin olmadığı esnada fiziksel tacizde bulunmuştu. S.K.’nın bağırması üzerine evlerinden çıkan mahalleliler, yardıma koşmuş ancak şüpheli kaçmıştı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilmiş ve S. K., şikayetçi olmuştu.
Şikayetin ardından polis ekiplerinde başlatılan çalışmalarda şüpheli Halil P. yakalandı. Şüpheli Halil P. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan şikayetçi S.K.’nın avukatı Burak Evci, “Ulaştığımız bilgilere göre şüpheli Balat’ta bir çatı katında yaşayan eşinden 5 sene önce ayrılmış bir şahıstır. Telefonunda çok sayıda pornografik verilere rastlanmıştır. Şüphelinin Sosyal Medya hesaplarını da gayri ahlaki amaçla kullandığı anlaşılmaktadır. Emniyet mensuplarının titiz ve özverili takipleri neticesinde şahıs yakalanmıştır. Kendilerine gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kadınlara yönelik bu tarz menfur saldırıları esefle kınıyor ve bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Sürecin takipçisi olup şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Çevredeki bir okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli Halil P.’nin, S.K.’yı takip ettiği ve ardından yaklaştığı görülüyor.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Tanju Çolak ve protokol down sendromlu çocuklarla halay çektiTanju Çolak ve protokol down sendromlu çocuklarla halay çekti
Hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandıHayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de garip olay... Sabah saat 04.00’da bebek arabasını kontrol eden polis şoke oldu

Sabah 04.00'te yaşandı... Bebek arabasını görünce şoke oldu

Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

Ramazan Bayramı ne zaman?

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığın'da arka kapıya tabela asılmasına tepki geldi

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.