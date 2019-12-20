HABER

Balat'taki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:46 | Son Güncelleme

Fatih Balat'ta iş yerine yürüyerek giden bir kadını takip ederek taciz ettiği belirtilen kişi adliye sevkedildi.

Balat'taki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) - Fatih Balat'ta iş yerine yürüyerek giden bir kadını takip ederek taciz ettiği belirtilen kişi adliye sevkedildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dün düzenlediği operasyonla 47 yaşındaki H.P.'yi Balat'ta yaşadığı çatı katında yakaladı.
Avukatı ile Emniyete gelen S.K. saldırganı teşhis etti. Şubede sorgulanan şüpheli H.K.'nın sorgusunda yaptığı saldırıyı kabul ettiği ve cep telefonunda çok sayıda cinsel içerikli veri bulunduğu belirtildi. Tacizci şüphelinin kasten adam yaralama suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin 2 yıl önce 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişiminde bulunduğu, 5 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Şubede sorgusu tamamlanan H.P. adliyeye sevk edildi

(FOTOĞRAF)

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Sahte doğumla tahliyeSahte doğumla tahliye
Anne Asuman Sarp’ın son vedası yürekleri dağladıAnne Asuman Sarp’ın son vedası yürekleri dağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de garip olay... Sabah saat 04.00’da bebek arabasını kontrol eden polis şoke oldu

Sabah 04.00'te yaşandı... Bebek arabasını görünce şoke oldu

Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet Ramazan Bayramı tarihlerini açıkladı

Ramazan Bayramı ne zaman?

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

'Cezaevinde isyan' ihbarı yapıldı, gerçek bambaşka çıktı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığın'da arka kapıya tabela asılmasına tepki geldi

Yer: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı... Bu tabelaya tepki yağdı

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

150 yıllık evde kahve kullanarak resim yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.