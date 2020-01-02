Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

Güvenlik kamerasına yansıyan olay 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşanmıştı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli Halil P. takip etmişti. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etmişti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koşmuştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmıştı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli H.P. yakalanarak gözaltına alınmıştı. 20 Aralık'ta İstanbul Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Halil P. "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mağdur S.K. olay günü Balat Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi olmuştu. S.K. ifadesinde işyerine gitmekte olduğunu belirterek "Arkamdan gelmekte olan 40-45 yaşlarında 1.70-1.75 boylarında zayıf yapılı, kır saçlı ve kirli sakallı, kahverengi gözlü şahıs arkamdan eliyle boynumdan tutarak beni kendine doğru çevirdi ve dudaklarımdan öptü. Ben hemen çığlık atarak şahsı tekmelemeye başladım ve geldiğim yön olan, şahsın da beni takip ettiği yön olan Usturumca Sokağı'na çıktım. Orada bulunan vatandaşlar şahsın peşine düştü, fakat bulamadılar. Ardından hemen 155'i arayarak yardım istedim" dedi.