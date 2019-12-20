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Balat'taki taciz şüphelisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:16 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul, DHA  - FATİH Balat'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen H.P.

Özden ATİK / İstanbul, DHA - FATİH Balat'ta bir kadının arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen H.P. adlı kişi yakalandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli H.P. takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli H.P. bugün yakalandı. Gözaltına alınan H.P'nin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

MAĞDURUN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Mağdur S.K'nın avukatı Av.Burak Evci, "Ulaştığımız bilgilere göre şüpheli Balat'ta bir çatı katında yaşayan eşinden 5 sene önce ayrılmış bir şahıstır. Telefonunda çok sayıda pornografik verilere rastlanmıştır. Şüphelinin sosyal medya hesaplarını da gayri ahlaki amaçla kullandığı anlaşılmaktadır. Emniyet mensuplarının titiz ve özverili takipleri neticesinde şahıs yakalanmıştır. Kendilerine gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kadınlara yönelik bu tarz menfur saldırıları esefle kınıyor ve bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Sürecin takipçisi olup şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" bilgisini verdi. Avukat Evci, şüpheli H.P'nin "Kasten yaralama" ve "İntihara teşebbüs" suçlarından da poliste kayıtları bulunduğunu belirtti.

"ARKAMDAN ELİYLE BOYNUMDAN TUTTU"
Mağdur S.K. olay günü Balat Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi olmuştu. S.K. ifadesinde işyerine gitmekte olduğunu belirterek "Arkamdan gelmekte olan 40-45 yaşlarında 1.70-1.75 boylarında zayıf yapılı, kır saçlı ve kirli sakallı, kahverengi gözlü şahıs arkamdan eliyle boynumdan tutarak beni kendine doğru çevirdi ve dudaklarımdan öptü. Ben hemen çığlık atarak şahsı tekmelemeye başladım ve geldiğim yön olan şahsında beni takip ettiği yön olan Usturumca Sokağı'na çıktım. Orada bulunan vatandaşlar şahsın peşine düştü, fakat bulamadılar. Ardından hemen 155'i arayarak yardım istedim" dediği öğrenildi.

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