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Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 13:49 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada, tatile gelen balayı çifti içinde bulunduğu otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı.

Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada, tatile gelen balayı çifti içinde bulunduğu otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan çift ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bu sabah saatlerinde Kaş’ın İslamlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keset Deresi mevkisinde meydana gelen kazada, Adana’dan eşi Damla Nur ile birlikte balayına gelen Devran Soykan, kaldıkları villanın önünde otomobille manevra yapmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Soykan çifti ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, 112 sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzenlenen ortak operasyonda kazazedeler ip teknikleriyle kurtarılarak, güvenli alana tahliye edildi.
Yaralanan çift, Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı

Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı

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