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Balayı dönüşü kazada gelin hayatını kaybetti, damat yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Aksaray’da balayından dönen çiftin bulunduğu otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki gelin hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 33.

Balayı dönüşü kazada gelin hayatını kaybetti, damat yaralandı

Aksaray’da balayından dönen çiftin bulunduğu otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki gelin hayatını kaybetti, eşi de yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 33. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Y. idaresindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, Abdullah A. (26) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Sefa Y. ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralı çifti Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Semra Özen Yurtseven doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çiftin yeni evlendiği ve balayı için geldikleri Nevşehir’den memleketleri Bilecik’e dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazanın ardından tır sürücüsü Abdullah A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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