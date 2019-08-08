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Balayı dönüşü kazada ölen Semra, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:51 | Son Güncelleme

AKSARAY'da, balayından dönerken TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Sefa Yurtseven'in eşi Semra Özen Yurtseven (26), memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cafer ELMAS/SÖĞÜT (Bilecik), (DHA)- AKSARAY'da, balayından dönerken TIR'a çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Sefa Yurtseven'in eşi Semra Özen Yurtseven (26), memleketi Bilecik'in Söğüt ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, Çarşamba günü Aksaray- Nevşehir yolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Sefa Yurtseven yönetimindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, Abdullah Ayaz (26) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Sefa Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve balayı için geldikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'e dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Kazada ölen Semra Özen Yurtseven için memleketi Bilecik'in Söğüt İlçesine bağlı Kepez Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Semra Özen Yurtseven'in ağabeyi güçlükle ayakta durabildi. Yurtseven'in cenazesi öğle vakti vakti kılınan cenaze namazının ardından Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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