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Balayı kabus oldu! Bu kadarına da pes

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

İngiltere'den Bali'ye binlerce kilometre uçan çift, havalimanında polis tarafından durduruldu. Sınır dışı edilen yeni evli çift 48 saat içerisinde 25 bin kilometre uçtu ve harcadıkları 4 bin Sterlin boşa gitti.

Balayı kabus oldu! Bu kadarına da pes

Yeni evlenen İngiliz çift Daniel ve Tia Farthing, düğünden sonra Bali'ye balayına gitmek üzere uçağa bindi. Pasifik Okyanusu'ndaki rüya adaya doğru yola çıkan çift, 16 saat uçtu.

KÖPEK PASAPORTUN KÖŞESİNİ YEDİĞİ İÇİN ÜLKEYE GİRİŞE İZİN VERİLMEDİ

Uçak Endonezya'ya indiğinde uzun yolculuk da bitmiş oldu ancak çiftin akıllarına bile gelmeyecek bir sorunları vardı. Balayı için 4 bin Sterlin (28 bin liradan fazla) para ödeyen çift, havalimanında durduruldu. Pasaportunun köşesi köpeği tarafından yenilen Daniel'ın ülkeye girişine izin verilmedi.

PASAAA

Dört yaşındaki labrador cinsi Milo'nun yaptıkları nedeniyle, çift Endonezyalı yetkililer tarafından sınır dışı edildi. Tia Farthing, daha önce eşiyle birlikte AB ülkelerine seyahat ettiklerini ancak bir sorun yaşamadıklarını söylüyor.

YEDİ SAAT GÖZALTINDA TUTULDU

Çift sınır dışı kararıyla birbirinden ayrıldı, Daniel yedi saat gözaltında tutuldu. Yeni evli İngilizler, iki gün içinde yaklaşık 25 bin kilometre yol yapıp ülkelerine döndü.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Bali Endonezya balayı

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