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Balçığa düşen at için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinin kırsal mahallesinde balçıkla kaplı tahliye kanalına düşen at, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

Şanlıurfa'da zemini balçıkla kaplı su tahliye kanalına düşen at, itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Görenler Mahallesi yakınlarından geçen, yaklaşık 7 metrelik ve zemini balçıkla kaplı su tahliye kanalına civardan geçen at düştü.

Vatandaşın kendi imkanlarıyla çıkaramadığı at için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi.

At, bölgeye giden 5 kişilik itfaiye ekibi ve çevredeki vatandaşların da desteğiyle bulunduğu yerden halat yardımıyla yarım saatlik uğraş sonucunda kurtarıldı.

İtfaiyenin hortumuyla yıkanan ata, mahalleli su ve yem verdi.

Sonradan olay yerine gelen atın sahibi Ahmet Arın da desteklerinden dolayı itfaiye ve vatandaşa teşekkür etti.

Balçığa düşen at için seferber oldular

- Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinin kırsal mahallesinde balçıkla kaplı tahliye kanalına düşen at, itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor
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Anahtar Kelimeler:
kurtarma operasyonu Seferberlik Şanlıurfa

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