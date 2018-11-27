Balçığa saplanmış erkek cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Gölü'nde bataklığa saplanmış halde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'ne avlanmak için gelen balıkçı Timuçin Yıldırım, vücudunun yarısı balçığa saplanmış halde bir ceset olduğunu gördü. Hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balçıktan çıkarttı. 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cesedin kimliğini belirlemek ve ölüm nedenini ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma başlattı.

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