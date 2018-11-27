HABER

Balçığa saplanmış erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Gölü'nde bataklığa saplanmış halde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Balçığa saplanmış erkek cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Gölü'nde bataklığa saplanmış halde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü'ne avlanmak için gelen balıkçı Timuçin Yıldırım, vücudunun yarısı balçığa saplanmış halde bir ceset olduğunu gördü. Hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balçıktan çıkarttı. 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cesedin kimliğini belirlemek ve ölüm nedenini ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Balçığa saplanmış erkek cesedi bulunduBalçığa saplanmış erkek cesedi bulunduBalçığa saplanmış erkek cesedi bulunduBalçığa saplanmış erkek cesedi bulundu

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Merdivenden düşüp öldüMerdivenden düşüp öldü
Şarampole devrilen TIR'ın şoförü öldüŞarampole devrilen TIR'ın şoförü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

9 kişilik ailesine kara sabanla bakıyor

Ölüm haberi kahretti! 'Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlayınca...'

Ağzından yeşil sıvılar gelmeye başlamıştı! Ölüm haberi kahretti

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kocasına komşusuyla o fotoğrafı gönderip...

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bu kez hamsinin peşindeler!

Bodrum'daki evini satmak istedi, hayatının şokunu yaşadı

Evini satmak istedi, kapısına gelen kağıtla kabusu yaşadı

10 yıldır gözü gibi bakıyor! Ayda 600 lira harcıyor

10 yıldır gözü gibi bakıyor! Ayda 600 lira harcıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.