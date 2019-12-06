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Balçova Barajı için tehlike çanları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:43 | Son Güncelleme

İzmir’deki barajlar arasında önemli bir yeri olan Balçova Barajı’nda su seviyesi yüzde 5’e kadar gerilirken, baraj bu seviyeyle alarm verdi.İzmir’in barajlarındaki doluluk seviyeleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)’nin resmi internet sitesinde sayısal verilerle paylaşıldı.

İzmir’deki barajlar arasında önemli bir yeri olan Balçova Barajı’nda su seviyesi yüzde 5’e kadar gerilirken, baraj bu seviyeyle alarm verdi.
İzmir’in barajlarındaki doluluk seviyeleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)’nin resmi internet sitesinde sayısal verilerle paylaşıldı. Barajlardaki doluluk oranları 2018 yılıyla kıyaslanarak grafikle açıklandı. Açıklanan verilerde en yüksek doluluk oranı yüzde 65.17 ile Güzelhisar Barajı’nda gözlenirken, Balçova Barajı yüzde 5.84 doluluk oranıyla alarm verdi. Öte yandan, 2018 yılında yüzde 10.41 oranında doluluk oranından 2019’da yüzde 49.74 seviyesine çıkan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve 2018 yılında yüzde 29.32 doluluk oranından 2019 yılında yüzde 64.59 seviyesine çıkan Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranının artışı ise dikkat çekti.
2019 yılında İzmir barajlarının doluluk seviyeleri şu şekilde oluştu:
"Tahtalı Barajı: yüzde 64.59, Balçova Barajı: yüzde 5.84, Ürkmez Barajı: yüzde 52.79, Güzelhisar Barajı: yüzde 65.17, Gördes Barajı: yüzde 9.01, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 64.59."
2018’de İzmir barajlarındaki doluluk seviyesi ise şöyleydi:
"Tahtalı Barajı: yüzde 29.32, Balçova Barajı: yüzde 14.59, Ürkmez Barajı: yüzde 43.14, Güzelhisar Barajı: yüzde 63.86, Gördes Barajı: yüzde 9.97 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 10.41."

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