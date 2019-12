Balçova’da her çocuğun bir ağacı olacak

İzmir’in Balçova ilçesinde, yaz aylarında Balçova Eğitim Mahallesi’nde yanan ormanlık alan, düzenlenen şenlikle ağaçlandırılırken, "Her çocuğun bir ağacı olsun" sloganı ile yapılan fidan dikim şenliğine vatandaşların ilgisi yoğundu.

Geçtiğimiz haziran ayında, Balçova Eğitim Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın sonucu ağaçlar zarar görmüştü. Balçova Belediyesi ve bir şirketin yöneticileri de, "Her çocuğun bir ağacı olsun" sloganı ile fidan dikim şenliği düzenledi. 10 bin metrekarelik alanda yapılan etkinlikte, 2 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe vatandaşlar ve çocukları yoğun ilgi gösterdi. Programda, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve şirketin sahibi Hulusi Durmuş, çocuklarla diktikleri fidanlara can suyu verdi. Çocuklar, diktikleri fidanların yanındaki destek çubuklarına isimlerini yazarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Ağaçlarımız çocuklarımız ile birlikte büyüyecek"

Yanan her ağacın acısını yüreğinde hissettiğini belirten Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Göreve başladığım ilk günlerde bu yangın faciasını yaşamıştık. Vatandaşlarımız ile birlikte söndürme çalışmalarına katıldık. O günün acısını bugün bile hissediyorum. Belirli bir süre toprağın uygun hale gelmesini bekledik. Şimdi çocuklarımız ile birlikte buraya 2 bin fidan dikeceğiz. Ağaçlarımız çocuklarımız ile birlikte büyüyecek" dedi.

Projenin ortaklarından şirketin sahibi Hulusi Durmuş da, "Balçova’ya yeni bir orman kazandırılmasında katkımız olduğu için çok gururluyuz. İzmir’imiz ve gelecek nesiller için daha çok fidanı toprakla buluşturacağız" diye konuştu.