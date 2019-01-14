Baldız cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 16 yaşında kaybolan ve 12 yılın sonunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan enişte Umut Çakırer (38), 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Mütalaasını açıklayan savcı sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde 17 Eylül 2006 tarihinde evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en sonra 19 Eylül 2006 tarihinde öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini belirledi.

6 aylık takibin ardından gözaltına alınan Umut Çakırer, sorgusunda baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Bölgede iş makineleriyle yapılan aramada ceset bulunamadı. Tutuklanan Umut Çakırer, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Çakırer savunmasında "Olayla alakam yok. Zorla suçu üstlendirdiler. Uzun zamandır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

SAVCI, MÜEBBET İSTEDİ

Savcı mütalaasında sanığın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya katıldığını ifade eden şikayetçi anne Durna Karadavut, "Sonuna kadar şikayetçiyim. Beni, bu hale getiren Umut oldu" diye konuştu. Avukatı Semih Emin Akbulut da sanığın cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, "Emniyetteki ifadelerini ikrar edip, mahkemede çelişmektedir. Sanığın eylemi sabittir. Diğer aile yakınlarının da telefonu bulunmaktadır. Tüm bunlar dikkate alınarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

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