'Baldız' cinayetinde abladan şok sözler: Kocama iftira atıyorlar

Merkez Kocasinan ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi'nde 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan ve o tarihte 16 yaşında olan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Filiz Karadavut'un en son Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki amcasının oğlu A.K.'nin evine, buradan da 19 Eylül günü öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut ve ablası Çiğdem Çakırer'ın yanına gittiğini saptadı. İTİRAF ETTİ Polis ekipleri, Umut Çakırer'ı takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık teknik takibin ardından ekipler, 26 Haziran'da düzenlenen operasyonla Umut Çakırer'i gözaltına aldı. Enişte sorgusunda baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'nde bulunan bir mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Umut Çakırer'ın ifadesinin ardından polis, bölgedeki yüzlerce mağarada iş makinesiyle arama yaptı. Ancak Filiz Karadavut'un cesedine ulaşılamadı. Umut Çakırer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda enişte hakkında 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. ANNE İSYAN ETTİ, ABLA KOCASINA SAHİP ÇIKTI Damadı hakkında dava açılmasının ardından "Düşman içerideymiş" diyerek gözyaşı döken anne Durna Karadavut'un aksine abla Çiğdem Çakırer, kocasına destek verdi. 3 çocuk annesi Çiğdem Çakırer, eşine, iftira atıldığını öne sürerek, "Umut'un arkasındayım. Eşime zorla ifade verdirip, iftira attılar. Eve gelen polisler cinayet için geldiklerini söylemediler. Sadece ifade alacaklarını söylediler. Asansöre bindiklerinde 'Seni cinayetten aldık' diyorlar. Eşim iyiliğinin kurbanı oldu" diye konuştu. 'FİLİZ ÖLMEDİ, YAŞIYOR' Kardeşinin ölmediğini hatta kaybolduktan 1,5 sonra gördüğünü de iddia eden abla Çakırer, "Filiz ölmedi, yaşıyor. 1,5 sene sonra kız kardeşimi, Ziya Gökalp Sağlık Ocağı'nın orada gördüm. İlk çocuğum altı aylıktı. Anneme telefon açıp, 'Kızın hayatta, yaşıyor' dedim. Filiz'in, peşinden gidemedim. Bana gülümsedi, konuşmadı, kaçtı gitti. Çocuğum yanımda olduğu için peşinden gidemedim" dedi.