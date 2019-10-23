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Baldız, cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Melek H.

Cemil SEVAL- Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Melek H. (24), cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği eniştesi Suat Vural'ı (37) koluna şırıngayla tarım ilacı enjekte ederek, öldürdü. Jandarmaya teslim olan Melek H., gözaltına alındı.
Evli ve 2 çocuk babası Suat Vural, iddiaya göre, dün akşam kayınpederinin Karacaali Mahallesi'ndeki evine gitti. Saat 23.00 sıralarında da eşinden boşandıktan sonra baba evine gelen baldızı Melek H.'nin odasına girerek cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından odadan çıkan Melek H., evin bahçesindeki besihaneye gidip, hayvanlarda kullanılan şırıngayı aldı. Şırınganın içerisine tarım ilacı doldurdu. Sonra da eniştesinin yanına dönüp, şırıngada kendisini rahatlatacak karışım olduğunu söyledi. Vural da baldızının yardımıyla, şırıngadaki sıvıyı sağ koluna enjekte etti.
Kısa süre sonra fenalaşarak yere düşen Vural, hayatını kaybetti. Eniştesinin öldürğünden emin olan baldız, jandarmayı arayarak kendisini ihbar etti.
Eve gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Melek H.'yi gözaltına aldı. Genç kadın ifadesinde yaşadığı cinsel saldırıyı ve eniştesini tarım ilaçlı şırınga ile öldürdüğünü anlattı.
Evde ve Suat Vural'ın cesedinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Vural'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, Melek H., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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