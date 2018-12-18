Baldız enişte aşkı dizinin başını yaktı! ATV hemen yayından kaldırdı

ATV'nin en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Ağlama Anne dizisi son haftalarda iyice kan kaybetti ve reyting listelerinde hızla düşmeye başladı. Sadece 2 bölüm sonra erken final yapacak olan dizinin 11. bölümünde yaşanan olay ise izleyiciyi kızdırdı.
ŞOKE EDEN İTİRAF
Doğuran mı yoksa büyüten mi gerçek annedir konusunun işlendiği dizide bir gecelik ilişkiden kızı olduğunu yıllar sonra öğrenen Adnan, kızı kendi çocuğu gibi büyüten Damla’ya aşık olduğunu itiraf etti.
Alev’le yaşadığı ilişkiden Zeynep’in dünyaya gelmesi ve yıllar sonra Adnan’ın Damla’ya aşık olduğunu söylemesi, bir de tüm bunların üstüne Damla'nın evli olması ekran başındakilere saç baş yoldurdu.
ENİŞTE BALDIZ İLİŞKİSİ
Dizi boyunca Adnan’ı ‘enişte’ olarak gören izleyiciler, duruma ‘Enişte ve baldız’ ilişkisi olarak gördü ve sosyal medyada anında diziye tepkiler çığ gibi yağmaya başladı.
Adnan’ı ‘enişte’ olarak niteleyen izleyiciler, duruma ‘Enişte ve baldız’ ilişkisi olarak bakıyor ve bu duruma tepki yağdırıyor.
Zeynep, Adnan ve Damla'yı dinlemeye karar verir ama duyduklarıyla geçmişe dair tüm anıları tuzla buz oldu. Damla, kızını yalnız bırakmamak için herkesi şaşırtan bir kararla Alev'in evine taşındı.
Ama bu Alev ile aralarındaki ipleri daha da gerdi. Adnan'ın Alev'in evine sık sık gelip gitmesi Ali Osman'ın huzurunu kaçırdı ve Alev'i sıkıştırınca geçmişin kapıları aralandı.
18 yıl boyunca yaşananlar bir bir ortaya döküldü. Alev kızından neden vazgeçtiğini anlattı. Damla Zeynep'in annesi olmayı nasıl öğrendiğini ilk kez anlattı. Herkesin aklını kurcalayan sorular cevaplarını buldu.
İŞTE AĞLAMA ANNE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNE DAMGA VURAN BALDIZ-ENİŞTE AŞKINA YAPILAN YORUMLAR....
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