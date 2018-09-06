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'Baldıza cinsel istismar' davasında enişteye tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

BURSA'da Berk D.'nin (35), baldızı B.E.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

'Baldıza cinsel istismar' davasında enişteye tahliye

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da Berk D.'nin (35), baldızı B.E.'ye (16) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Berk D.'nin, kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırdığı anların yer aldığı gizli kamera görüntüsünü inceleyen bilirkişi heyeti, cinsel istismar olmadığı yönünde görüş belirtti. Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Berk D.'nin tahliyesine karar verdi.
Merkez Yıldırım ilçesinde, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., eniştesi Berk D.'nin, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia ederek, ablasının evine gitmek istemediğini söyledi. B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Berk D.'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması gizli kameraya yansıdı.
Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan Berk D.'nin, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Berk. D., avukatları ve ailesi ile müşteki avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, müştekiler ile avukatlarının cinsel istismar olayına kanıt olarak verdikleri gizli kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelendiğini, heyetin görüntülerde cinsel istismar olmadığı yönünde görüş belirttiklerini söyledi. Bunun üzerine B.E.'nin avukatları, sanığın, görüntülerin dışında müvekkiline sarkıntılık ettiğini öne sürdü.
Mahkeme heyeti, Berk D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye kararı verdi. Duruşma, eksik evrakın beklenmesi için ertelendi.

FOTOĞRAFLI

'Baldıza cinsel istismar' davasında enişteye tahliye

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