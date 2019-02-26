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Baldıza cinsel istismar davasında kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, enişte Ö.T.'nin, 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ardından tarafların yakınları arasında kavga çıktı.

Baldıza cinsel istismar davasında kavga

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, enişte Ö.T.'nin, 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ardından tarafların yakınları arasında kavga çıktı. İki tarafın tekme tokat birbirine girdiği kavgayı polis ayırdı.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması, eksik evrakların tamamlanması için erteledi. Duruşma bitiminde adliye önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Adliyede görevli polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak kavga büyüdü. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Birbirlerine tekme tokat saldıran taraflar gelen takviye ekipler sayesinde ayrıldı. Polis otolarına bindirilerek adliyeden uzaklaştıran tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Baldıza cinsel istismar davasında kavgaBaldıza cinsel istismar davasında kavgaBaldıza cinsel istismar davasında kavga

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