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Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Karabük'te, enişte Ö.T.'nin, 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın ardından tarafların yakınları arasında kavga çıktı. İki tarafın tekme tokat birbirine girdiği kavgayı polis ayırdı.

Baldıza cinsel istismar davasında ortalık karıştı

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması, eksik evrakların tamamlanması için erteledi. Duruşma bitiminde adliye önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında kavga çıktı.

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Adliyede görevli polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak kavga büyüdü. Bunun üzerine olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Birbirlerine tekme tokat saldıran taraflar gelen takviye ekipler sayesinde ayrıldı. Polis otolarına bindirilerek adliyeden uzaklaştıran tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(DHA)

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