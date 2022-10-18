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Baldızı Ezgi'yi 10 kurşunla öldüren katile müebbet! 'Erkekliğime laf ettiler'

18.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da Mayıs ayında Emrah Özkan boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Özkan, anne Y.T. ve baldız Ezgi Taşkıran ile tartışma yaşamış, tartışma sırasında Ezgi Taşkıran KADES'ten yardım istemiş, o sırada katil Emrah Özkan belinden çıkardığı silahla Ezgi'ye 10 el ateş ederek öldürmüştü. Baldızı Ezgi'yi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilirken, Özkan savunmasında, ''Ben bu durumda olmaktan mutlu değilim. Erkekliğim, babalığım, insanlığım hakkında etmedik laf bırakmadılar. Tahrik edildim'' dedi.

Olay, 31 Mayıs’ta Çorum Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 19'uncu Sokak’ta meydana geldi. Özgecan Özkan, annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Özkan’da kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Özkan ile sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı arasında tartışma çıktı. Bu sırada Ezgi Taşkıran, annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi. Emrah Özkan da belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşkıran'a 10 el ateş ettikten sonra eşini dövüp, otomobiline binerek kaçtı. Çağırılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ezgi Taşkıran kurtarılamadı.

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1,5 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Ezgi Taşkıran için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Taşkıran'ın cenazesi Kadıderesi köyünde toprağa verildi. Nişanlı olan Taşkıran'ın olaydan 1,5 ay sonra düğün yapmayı planladığı belirtildi. Olaydan sonra yakalanan Emrah Özkan, tutuklandı.

ADLİYEYE ÇELİK YELEKLE GETİRİLDİ

Özkan hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan hazırlanan iddianame Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Cumhuriyet savcısı ilk duruşmada mütalaa vererek sanığın kasten öldürme suçunun nitelikli halden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Bugün 2'inci kez hakim karşısına çıkan Özkan, adliyeye çelik yelek giydirilerek getirildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları ve yakınları katılırken polis hem adliye içinde hem de dışında geniş güvenlik önlemi aldı.

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Emrah Özkan savunmasında, “Ben bu durumda olmaktan mutlu değilim. Erkekliğim, babalığım, insanlığım hakkında etmedik laf bırakmadılar. Sürekli onlar beni aradı tahrik etti. Anlaşmalı boşanmada dahi mahkemeye bile gelmediler. Benimde hayallerim vardı. Doğmamış çocuklarım için yıldız kaysa ben dilek tutardım. Benim kurulu bir düzenim vardı. Ben başarılı bir insandım, Ezgi’nin dik başlılığı, eşimin laf söz dinlememesi nedeniyle olaylar bu duruma getirildi. Çok üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti Emrah Özkan'a ‘kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Ezgi Taşkıran'ın avukatı Semra Akyüz, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, "Ezgi Taşkıran Zavar’ı öldürmekle yargılanan Emrah Taşkıran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karşı tarafın haksızlıklarına rağmen, suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına rağmen mahkeme buna kanaat etmemiş. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiştir. Kadın cinayetlerinin önüne geçilecektir. Bu son olsun diyoruz. Bir daha da olmasın istiyoruz” diye konuştu.

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(DHA)


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