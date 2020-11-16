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Baldızına laf atıp, boğazını kesmişler

16.11.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen cinayet olayında detaylar ortaya çıkmaya başladı.Olay, Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana gelmişti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen cinayet olayında detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Olay, Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Fırat Kölemen (35), çalıştığı işyerinden izin alarak baldızı Vade B. ile Saklıkent Sitesi önünde buluştu. Bu sırada yanlarına gelen Adem A. ve Batuhan D., Vade B.’ye laf attıkları iddiasıyla, Kölemen ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Batuhan D., yanında taşıdığı bıçakla Fırat Kölemen’i boğazından, Vade B.’yi ise ayağından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. 2 çocuk babası Kölemen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra firar eden Batuhan D. ve Adem A., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından Pilav Dağı eteklerinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken cinayet şüphelisi Batuhan D. ve Adem A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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