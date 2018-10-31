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Baldızından gazete ilanıyla özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde yaşayan Şükrü Çetinkaya, darbettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunan baldızı Kader Akbay'dan (20), uzlaştırma görüşmeleri sonucunda gazeteye ilan vererek özür diledi.

Baldızından gazete ilanıyla özür diledi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde yaşayan Şükrü Çetinkaya, darbettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunan baldızı Kader Akbay'dan (20), uzlaştırma görüşmeleri sonucunda gazeteye ilan vererek özür diledi.
Kader Akbay, bir süre önce kendisini darbettiğini belirttiği, bahçıvanlık yapan diyaliz hastası eniştesi Şükrü Çetinkaya hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, Uzlaştırma Bürosu'na devredildi. Buradaki görüşmeler sonucunda baldız Akbay, Çetinkaya'yı, bir gazeteye ilan vererek kendisinden özür dilemesi halinde affedeceğini söyledi.
Bunun üzerine Çetinkaya, bir gazeteye verdiği ilanda, 'Eşimin kardeşi Kader Akbay'a yaptığım kaba ve kırıcı davranışların yanlış olduğunu anlıyor ve kendisinden özür diliyorum' ifadelerine yer verdi.

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Baldızından gazete ilanıyla özür dilediBaldızından gazete ilanıyla özür diledi

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