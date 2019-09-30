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Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Antalya’da Fas uyruklu hamile eşiyle tartışırken araya giren baldızının sokakta boğazını keserek öldüren zanlı, Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı.

Antalya’da Fas uyruklu hamile eşiyle tartışırken araya giren baldızının sokakta boğazını keserek öldüren zanlı, Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı. Zanlı, doğum sonrası eşi ve çocuğunu Fas’a götürmek için telkin veren baldızını korkutma amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi.
Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda hakkında uzaklaştırma kararı bulunan güvenlik görevlisi Ercan K. (41), Fas uyruklu bir çocuk annesi hamile eşi Siham K.’nın evine girmek istedi. İddiaya göre Ercan K. akşam saatlerinde eşinin kaldığı 3 katlı apartmanın zemin katındaki daireye gelerek konuşmak istedi. Hamile olduğu için Fas’ta yaşayan kız kardeşini yanına çağıran ve bir süredir kızı ve kardeşiyle birlikte yaşayan Siham K. kapıyı açmadı. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Ercan K. elinde bıçakla balkondan içeri girdi. Eşini içeride gören Siham K. fenalık geçirerek yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan Siham K.’nın kardeşi Rajae Ait Lhaj, ablasını yerde görünce yardımcı olmaya bir yandan da eniştesini evden uzaklaştırmaya çalıştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce eniştesinden korkan kadın, evden çıkarak kaçmaya başladı. Rajae Ait Lhaj, sokakta çığlık atarak Kepez Belediyesi Sağlık Merkezinin yanındaki parka girdi. Burada baldızını yakalayan Ercan K., elindeki bıçakla Rajae Ait Lhaj’i vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından bıçakladı. Özel güvenlik görevlileri Ercan K.’ye müdahale etse de saldırgan ellerinden kurtulup kaçmayı başardı. Yerde kanlar içerisinde kalan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lhaj’in 12 yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesildiği tespit edildi.

"Sahilde yakalandı"
Olayın ardından kayıplara karışan Ercan K.’yı yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler Ercan K,’yı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakaladı. Zanlının gündüz sahilde, akşam ise çalılık alanda saklandığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ercan K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Başı öne eğik ve gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Ercan K., ifadesinde karısının hamile olduğunu, baldızının eşiyle arasını açtığını ve kendisine uzaklaştırma aldırdığını söylediği öğrenildi. Baldızının çocuk doğunca kardeşini Fas’a götürme isteğini öğrenen Ercan K., "Baldızım karımı gazlıyordu. Bende çocuğumu karımı götürecekler diye korkutma amaçlı yaptım" dedi.

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı

Baldızını öldüren zanlı Konyaaltı Sahili’nde sahte kimlikle yakalandı
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