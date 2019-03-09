HABER

Baldızının kızına cinsel istismara 10 yıl 5 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

İZMİR’de, baldızının 5 yaşındaki kızı G.E.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa D.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, baldızının 5 yaşındaki kızı G.E.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa D. (33), 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mustafa D., bacanağının cezaevine girmesinin ardından 2018 yılında zaman zaman yalnız kalmaması için Konak ilçesinde oturan baldızı Dilek B.'nin evinde kalmaya başladı. İddiaya göre baldızının evde olmadığı zamanlarda, onun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. Küçük kız da bu durumu annesine anlattı. Bunun üzerine Dilek B. polise giderek, Mustafa D.’den şikayetçi oldu. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) ifadesi alınan G.E.B., annesinin evde olmadığı zamanlarda Mustafa D.’nin cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mustafa D. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı, hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nden görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Mustafa D., küçük kızın annesi Dilek B., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Mustafa D., "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimle sorunlarımız olduğu dönemde baldızımın evinde birkaç kez kaldım ama düzenli olarak kalmadım. İddia edildiği gibi cinsel istismarda bulunmadım. Eşimle aram düzelince evime geri döndüm. Baldızım eşimden boşanmamı söyledi. Ben de karşı çıkınca eşimi arayıp ‘Kocanı sana yar etmeyeceğim’ demiş. Kendisi madde kullanıyor. Bana iftira attı" dedi. Sanığın eşi Melek D. de kız kardeşinin iftira attığını öne sürerek, "Eşimin kardeşimle ilişkisi olduğunu öğrendim. Bunu kardeşime sorduğumda, ‘Kocan bana yar olmayacaksa sana da yar olmayacak’ dedi. Kocam benimle barışıp evine dönünce böyle bir iftira attığını öğrendik" dedi.
'OLAYI KIZIM ANLATTI'
Küçük kızın annesi Dilek B. ise kimseye iftira atmadığını belirterek, "Yaşanan olayı bana kızım anlattı. Onunla yalnız kalmak istemediğini söyledi ve yaptıklarını anlattı. Ben de polise giderek şikayette bulundum" diye konuştu.
Duruşma savcısı, esasa yönelik mütalaasında, toplanan deliller ve mağdurun anlattıkları dikkate alındığında sanığın suçu işlediği kanaatine varıldığını belirterek, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik de sanığın cezalandırılmasını ve herhangi bir indirim uygulanmamasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı, baldızının kızına yönelik ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Bu sokakta sadece İngilizce varBu sokakta sadece İngilizce var
Vali Okay Memiş'ten yeni bekçilere eş tavsiyesiVali Okay Memiş'ten yeni bekçilere eş tavsiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

HDP'ye operasyon! Gözaltılar var

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

Vurgun dizisiyle ilgili FOX'tan flaş karar!

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Meteoroloji'den son açıklama: Marmara'da sıcaklık artıyor

Son açıklama az önce geldi! Artacak

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

Kadın polis, 8 Mart etkinliğini kızıyla birlikte takip etti!

'Mayalılar' hırsızlık çetesinin firari üyesi tutuklandı

'Mayalılar' çetesinin son üyesi de yakalandı

Bağcılar’da otelde yangın paniği

Bağcılar’da otelde yangın paniği

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Gece saatlerinde raylara indirildi! Başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.