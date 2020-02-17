Baldur’s Gate 3 için geri sayım başladı

GeForce Now servisi ile piyasadaki rakipsizliğini kaybeden Stadia, şimdi rekabette öne çıkabilmek için 2020’de yayına alacağı etkileyici oyunları büyük bir aceleyle duyurmaya başladı.

Bu duyuru sırasında da, herkesin merakla beklediği ve sır içinde geliştirilen Baldur’s Gate 3’ün yayın tarihi de ortaya çıkmış oldu.

2020 yaz aylarında veya sonbaharda piyasaya çıkması beklenen Baldur’s Gate serisinin yen oyunu, Steam’in yayın listesinde de yer almıyor. Bu da akıllara, ilk aşamada oyunun Stadia’ya özel olarak yayınlanabileceği ihtimalini getiriyor.

Haziran 2019’da duyurulan oyun hakkında hala detaylı bir bilgi bulunmuyor. Yapımcı firma Larian Studios ise oyun hakkında şimdilik sadece bir Trailer yayınlamış durumda. Oyunun resmi web sitesinde dahi başka bir açıklama bulunmuyor.

Stadia’dan yapılan duyuru sonrasında oyunu merakla bekleyen hayranları ise sosyal medyadan yapımcıyı soru yağmuruna tuttular. Ancak Larian Studios, oyunun “2020’de çıkmayacağına” dair bir yorum yapmaktan da çekindi. Bir diğer deyişle, Google Stadia Blogunda yayınlanan haberi yalanlayamadılar.