HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Baldwin’e Suçlama Yöneltilecek mi?

Baldwin’e Suçlama Yöneltilecek mi?

24.10.2021 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktör Alec Baldwin’in film setinde kullandığı kurusıkı tabancadan çıkan kurşun nedeniyle hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins için anma töreni düzenlenirken, Baldwin’e suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği tartışılıyor

Aktör Alec Baldwin’in film setinde kullandığı kurusıkı tabancadan çıkan kurşun nedeniyle hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins için anma töreni düzenlenirken, Baldwin’e suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceği tartışılıyor.

Cuma günü bir yönetmen asistanının Baldwin’e bilmeyerek dolu bir silahı verdiğini ve güvenli olduğunu söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Amerikan USA Today gazetesinde yer alan habere göre film setindeki güvenlik kurallarına uyum bu davanın gidişatında önemli bir yer tutacak.

Gazeteye konuşan Los Angeles şirketi Zweiback’in yönetim ortağı Rachel Fiset ihmal sonucu zarar vermekten kasıtlı harekete kadar bir dizi muhtemel suç konusu gündeme gelebilir.

Yasal uzmanlara göre güvenlik yetkililerinin yükümlülük ve cezai suçlama yöneltmek için daha fazla ayrıntıyı bilmelerini gerektiriyor.

Alec Baldwin’e suçlama yönetilecek mi?

Eski savcı Neama Rahmani’ye göre Baldwin’e cezai suçlama yöneltilmesi zor gibi. Özellikle de söz konusu tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediği düşünülürse. Rahmani’ye göre Baldwin’e riskleri bilmesine rağmen silahla sorumsuz bir şekilde hareket ettiği tespit edilirse suçlama yöneltilebilir. Bu da ‘ihmal sonucu zarar verme’ suçlamasıyla sonuçlanabilir. Ancak bununla ilgili henüz bir kanıt yok.

Halyna Hutchins’ın ölümünden kim sorumlu?

Rahmani’ye göre bu soruşturmada daha fazla ayrıntıya ulaşıldığında netleşecek. Rahmani, silahı kimin doldurduğunun, tabancaya ne konduğunun önemli olduğunu belirtiyor ve eğer gerçek mermi konduysa film setinde neden gerçek mermi olduğu sorusunun gündeme geleceğini kaydediyor.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı beklenirken, Los Angeles’ta kaza ve kişisel yaralanmalar konusunda avukatlık yapan Miguel Custodio, film setinde görevli ekibin olayın olduğu günün erken saatlerinde çalışma koşullarını protesto edip seti terketmesiyle ilgili haberlerin prodüksyona sorumluluk yükleyebileceğini belirtiyor.

Buna Baldwin de dahil olabilir çünkü Baldwin filmde yapımcı olarak da görünüyor.

Hutchins için anma töreni

Film setinde Baldwin’in kullandığı kurusıkı tabancada çıkan kurşunla hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins için New Mexico’da anma töreni düzenlendi.

Törende Hutchins için mumlar yakıldı. Anma törenine yaklaşık 200 kişi katıldı.

Hutchins 42 yaşındaydı.

Perşembe günü gerçekleşen olayda filmin yönetmeni de yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...Endişelendiren açıklama! Marmara Denizi'nde...
PARTNER"Neden star olamadığını bu gece anladık!""Neden star olamadığını bu gece anladık!"
Ünlü ressamın 11 eserinin satışı 110 milyon doları aştıÜnlü ressamın 11 eserinin satışı 110 milyon doları aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sapanca mevkiinde zincirleme trafik kazası! Ankara yönü ulaşıma kapandı

Sapanca mevkiinde zincirleme trafik kazası! Ankara yönü ulaşıma kapandı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

Olay açıklama: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken...

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.