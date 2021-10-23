"Baldwin'e Verilen Silahtan Gerçek Mermi Çıktı"

Amerikalı ünlü oyuncu Alec Baldwin’in, “Rust” film setinde kullandığı, kendisine ‘kurusıkı’ denilerek verilen silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıktı.

Baldwin’in, film çekimi sırasında silahı ateşlemesinin ardından, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümü, filmin yönetmeni Joel Souza’nın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe’de kurulan film setinde tüm faaliyetler durduruldu. Santa Fe Şerifi Adan Mendoza’nın ekibinden Dedektif Joel Cano ifadesinde, Baldwin’e silahı ‘kurusıkı’ diyerek veren yardımcı yönetmenin de silahta gerçek mermi olduğundan habersiz olduğunu belirtti.

Şerifin ofisinden yapılan açıklamada ayrıca, soruşturmanın devam ettiği, şu ana kadar herhangi bir resmi suçlamanın olmadığı belirtildi.

Dedektif Cano, Santa Fe’nin güneyindeki Bonanza Deresi Çiftliği’nde, “Rust” filminin provasında yaşanan olayın kameralarda kaydı olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını söyledi.

Baldwin’e, yardımcı yönetmen tarafından verilen silahın, provanın yapıldığı binanın dışındaki bir araçta yer alan üç silahtan biri olduğu belirtiliyor.

Sette, kurusıkı silahlarla ilgili güvenlik önlemleri dahil çalışma koşullarındaki genel eksikliklerle ilgili soru işaretleri de gündemde. Los Angeles Times ve Deadline Hollywood gazetelerinde yer alan bir habere göre, bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan trajik olaydan birkaç saat önce, kameraman ekibinden 6-7 kişi setten ayrılmıştı.

Deadline Hollywood’un haberine göre, kamera ekibinin bir üyesi olayın ardından Facebook’taki özel hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Üç haftadır ücretlerin ödenmemesinden otel rezarvasyonlarındaki eksikliklere, Corona virüsü önlemlerinin yetersizliğine ve hatta silahla ilgili güvenlik eksikliğine varana kadar her şeyi dile getirmiştik. Sette güvenlik zayıftı, nokta!” ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansına göre, Deadline Hollywood’da söz edilen Facebook hesabına ulaşılamıyor ancak Rust Movie Productions yönetimi yazılı bir mesajda, silah güvenliğiyle ilgili şikayetlerden önceden bilgi sahibi olmadıklarını, bununla ilgili de ekip içinde soruşturma başlatıldığını belirtti.

Görgü tanıkları, kazayla, 42 yaşındaki Hutchins’in ölümüne neden olan 63 yaşındaki oyuncu Baldwin’in olayın ardından gözyaşlarına boğulduğunu belirtirken, Baldwin sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajında, “bu trajik kazanın şoku ve üzüntüsünü yaşadığını” ifade etti ve “Kalbim, Halyna’nın eşi, çocukları ve onu seven herkes için paramparça oldu” dedi.

Ukrayna asıllı görüntü yönetmeni Hutchins’in de üyesi olduğu, Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları’ndan (IATSE) yayınlanan mesajda da, Hutchins’in ailesine başsağlığı mesajları iletildi. IATSE yetkilileri taziye mesajında ayrıca setlerde güvenliğin sağlanmasıyla ilgili endişelerini de dile getirerek, “Bu trajediden, setteki her ekip üyesinin güvenliğinin nasıl daha iyi bir şekilde sağlanacağıyla ilgili yeni dersler çıkarılmasını umuyoruz” dedi.

Ölümünden iki gün önce sette bir ata binerken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Hutchins, 2019 yılında Amerika’da Yıldızı Parlayan Görüntü Yönetmenleri’nden biri olarak seçilmişti.

Cuma günü yaşanan olay, dövüş sanatları ustası ve oyuncu Bruce Lee’nin oğlu Brandon Lee’nin 1993 yılında, 28 yaşındayken bir film setinde kullanılan silahla kazayla öldürüldüğü olayı yeniden hatırlatırken, film setlerinde kullanılan silahlarla ilgili tartışmalar da bir kez daha gündeme oturdu.

