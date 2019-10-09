Bale adımları Osmanlı padişahının besteleriyle atılacak

EDA ÖZDENER - Osmanlı tarihinin en kısa süre tahta kalan padişahı, bine yakın piyano eserinin bestecisi 5. Murad'ın 28 yılı Çırağan Sarayı'nın tek bir katında geçen dokunaklı hayat hikayesi, bale eseri olarak İzmirli sanatseverle buluşacak.

Müzikolog Emre Aracı tarafından keşfedilen, 5. Murad'ın piyano için Batı formlarıyla yaptığı besteler, "hayal" ve "gerçek" metaforlarından yola çıkılarak bir bale eserinde ilk kez kullanıldı.

Mayıs 1876'da çıktığı tahttan, psikolojik dengesizlikler gerekçesiyle Ağustos 1876'da indirilen ve Çırağan Sarayı'nda zorunlu ikamete tabi tutulan 5. Murad'ın bu yıllarda yaptığı vals, polka ve galop türü piyano besteleri, hayatını konu edinen baleye ilham kaynağı oldu.

Donizetti Klasik Müzik Ödülü'ne layık görülen ilk Türk balesi olma özelliği de taşıyan eserde, 5. Murad'ın kendi bestelerinin yanı sıra kızı Hatice Sultan'ın doğum günü hediyesi olarak babasına armağan ettiği marş, Sultan Abdulaziz'in boğazdaki gondollardan ilham alarak yaptığı beste ve 3. Selim'in bir bestesi yer alıyor.