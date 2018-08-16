HABER

Bale festivali Frida'yla sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 10:21 | Son Güncelleme

BODRUM'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu 'Frida' gösterisiyle sona erdi.

Bale festivali Frida'yla sona erdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu 'Frida' gösterisiyle sona erdi. Festivalin son gösterisi, sanatseverlerden ilgi gördü.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin işbirliğiyle Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu 'Frida' gösterisiyle son buldu. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Murat Karahan, gösteri öncesinde festival boyunca tüm temsilleri izleyen sanatseverlere teşekkür etti. Her yıl daha iyi programlar hazırlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo, Can Aksel Akın'a, koreografisi Özgür Adam İnanç'a ait gösteri, Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitleri sahneye koydu. Çocukluğundan beri sağlık problemleri yaşayan, gençliğinde ise geçirdiği kaza sonucu omurgasında kalıcı hasar oluşan Kahlo'nun ölüme inat, resimle hayata tutunma süreci sahneye taşındı. Frida'nın yaşam mücadelesini anlatan gösteriyi, aralarında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon, eski bakanlardan Şinasi Altıner ve Ahmet Samsunlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi.
İki perdeden oluşan ve 105 dakika süren gösterinin sonunda, izleyenler Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nu ayakta alkışladı.

FOTOĞRAFLI

Bale festivali Frida'yla sona erdiBale festivali Frida'yla sona erdiBale festivali Frida'yla sona erdiBale festivali Frida'yla sona erdi

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kuş cennetinde kaçak avcıya 10 bin lira para cezasıKuş cennetinde kaçak avcıya 10 bin lira para cezası
Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladıMuhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.