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"Balenin Yıldızları" Antalya'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 23:27 | Son Güncelleme

Şef Bujor Hoinic yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen "Balenin Yıldızları Gala Gecesi" programında Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya'dan devlet sanatçıları sahne aldı

Antalya'da düzenlenen "Balenin Yıldızları Gala Gecesi" programına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Şef Bujor Hoinic yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen galada Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya'dan devlet sanatçıları sahne aldı.

Müzikleri Çaykovski, Adam, Barlog ve Marquez'e, koreografileri ise Petipa, Ivanov, Coralli, Perrot, Mehmet Balkan, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait, bale repertuvarının en seçkin eserlerinden sevilen bölümlerin sahneye taşındığı program beğeni topladı.

Ayşe Fidanlık tarafından sahneye koyulan programın ilk bölümünde, "Romeo ve Juliet" balesiyle Antalya DOB solist dansçıları Iaroslava Volkova ve Tolga Burçak sahne aldı. Ardından "Fındıkkıran" balesiyle Ankara DOB solist dansçıları Sultan Menteşe ve İlhan Durgut, "Giselle" balesi ile Ankara DOB solist dansçıları Özge Başaran ve İbrahim Eren Keleş gösterilerini sundu. Antalya DOB solist dansçıları Bengü Altunkaş ve Tolga Burçak ile Antalya DOB dansçıları "Fındıkkıran" balesiyle ilk bölümün kapanışını yaptı.

Işık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan programın ikinci bölümü, Antalya DOB solist dansçıları Iaroslava Volkova ve Tolga Burçak ile Antalya DOB dansçılarının sahne aldığı ve iki sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen "Kuğu Gölü" balesi ile başladı. Ardından "Le Corsaire" balesi ile Mersin DOB solist dansçıları Obengül Polen Gezmiş ve Burak Serkan Cebeci, "Romeo ve Juliet" balesi ile İzmir DOB solist dansçıları Sülün Duyulur ve Ahmet Doruk Demirdirek, "Don Kişot" balesi ile İstanbul DOB solist dansçıları Büşra Ay ve Erhan Güzel sahne aldı.

Programın kapanışı ise Antalya DOB solist dansçıları Esra Taner, Tolga Burçak, Selin Berkmen, Evren İskender, Öykü Ertürk, Okan Ünal, Seda Manaz, Umut Çaltekin, Bengü Altunkaş ve Volkan Altunel'in sahne aldığı, 2016 yılında Antalya'da prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin beğenisini kazanan "Danzon" eseriyle yapıldı.

İzleyiciler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

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