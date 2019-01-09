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Balerin Ünüvar'dan Salda Gölü duyarlılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 10:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bale eğitmeni Şule Ünüvar, koruma altına alınan Salda Gölü'ne dikkat çekmek için objektif karşısına geçti.

Balerin Ünüvar'dan Salda Gölü duyarlılığı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bale eğitmeni Şule Ünüvar, koruma altına alınan Salda Gölü'ne dikkat çekmek için objektif karşısına geçti.
Birçok sporcu ve ünlü isim, koruma altına alınan Salda Gölü için farkındalık çalışması yürütüyor. Bu isimlerden biri de balerin Şule Ünüvar. Balerin Ünüvar'ın Salda Gölü'ne dikkati çekmek için kırmızı ve siyah kostümlerle verdiği pozlar, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Ünüvar, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen, doğal Sit alanı içinde olan göl ve çevresinin, günübirlik tatilcilerin dikkatsiz kullanımı sonucu kirlendiğini belirtti. Gölün çevresinde farklı fotoğraflar çektirdiklerini söyleyen Ünüvar, "Fotoğraflarda tercih ettiğimiz kostümlerin iki rengi var. Siyah ve kırmızı. Siyah, dikkatsiz kullanıldığında meydana gelecek kirlenmeye, kırmızı ise özenle baktığımızda ortaya çıkacak canlılığa dikkat çekmek için" dedi.
Bölgenin doğal güzelliklerinin insan eliyle yıpratılmasına üzüldüğünü belirten Ünüvar, "Fotoğraflı projelerim devam edecek. İnsanlara doğduklarında verilmiş sorumluluklar olduğuna inanıyorum. Benim sorumluluğum da geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir pırıl pırıl bir çevre bırakmak. Mesleğimi bu amacımla birleştirerek toplumun dikkatini çekmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Balerin Ünüvar'dan Salda Gölü duyarlılığıBalerin Ünüvar'dan Salda Gölü duyarlılığıBalerin Ünüvar'dan Salda Gölü duyarlılığıBalerin Ünüvar'dan Salda Gölü duyarlılığı

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