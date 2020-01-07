Baleyi, tramvay istasyonlarına taşıdı

ANTALYA'da, eski gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Müge Ayyıldız, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla baleyi sokağa taşıdı. Tramvay istasyonlarında dans eden balet ve balerinleri gören kişilerin tepkilerini fotoğraflayan Müge Ayyıldız, projesinin tamamlanmasının ardından sergi açacağını ve gelirini engelliler yararına kullanılacağını söyledi.

Eski gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Müge Ayyıldız, Antalya Devlet Opera ve Balesinin 9 balerin ve baleti ile birlikte hem bale dansına dikkat çekmek hem de hiç bu dansı izlememiş insanları baleyle tanıştırmak için yaklaşık 3 yıl önce bir proje başlattı. Proje kapsamında bale dansını sokağa taşıdığını söyleyen Ayyıldız, " 'Halka sanatı gösterecek neler yapabilirim?' diye düşündüm. Türkiye'de hiç opera ve bale izlememiş çok insan var. Hiç balerin ya da balet görmemiş insanlara baleyi anlatmak istedim. Kalabalık ortamlara sanatçıları götürerek fotoğraflar çektim" dedi.

'GENEL ANLAMDAKİ TEPKİ ŞAŞKINLIKTI'

Çekim sırasında halkın tepkilerinin enteresan olduğunu söyleyen Müge Ayyıldız, "Biz çekim yaparken yanımızdan gülümseyerek geçen de oldu, durup birkaç dakika izleyen de. Genel anlamdaki tepki ise şaşkınlıktı" diye konuştu.

'ÇIPLAK İNSANLAR VAR' DİYE ŞİKAYET EDİLDİ

Tramvay istasyonlarındaki çekimleri yaparken ilginç bir de olay yaşadıklarını kaydeden Ayyıldız, "Birileri bizi şikayet etmiş. Polis geldi. 'Burada çıplak vatandaşlar olduğu ihbarını aldık. Galiba sizsiniz' dedi. Tabi orada ne yaptığımızı anlattım. İşleri gereği kimlik kontrolü yaptılar ve sonra da teşekkür edip gülümseyerek gittiler. Benim için unutulmaz bir anı oldu bu" dedi.

'PROJENİN DEVAMINI SU ALTINDA ÇEKTİK'

Aynı sanatçılarla projenin devamı olarak su altı çekimlerini yaptığını da anlatan Ayyıldız, zorlu bir çalışma olduğunu söyledi. Bröveli dalgıç olan ve aynı zamanda su altı fotoğrafçılığı da yapan Müge Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatçı arkadaşlar da sıcak bakınca su altında da böyle bir çalışma yaptık. Bu çekimler sırasında sanatçıların kostüm değiştirmek ve bir şeyler içmek için kısa molaları oldu. Onlar çok zorlanmadı ama ben 5 saate yakın suyun içindeydim. Sürekli dalıp çıkıyordum. Çok güzel bir çalışma oldu."

SERGİNİN GELİRİ ENGELLİLER YARARINA

Ayyıldız, bu projeyi engelliler için hazırladığını ifade ederek, tamamladığında bir sergi açacağını söyledi. Serginin gelirinin tamamının engelliler yararına kullanılacağını kaydeden Ayyıldız, 3 yıl önce başladığı çalışmayı önümüzdeki aylarda bitirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

BABASI ESKİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Eski Günaydın gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Ayyıldız'ın kızı, Hürriyet Gazetesi eski magazin müdürü Enes Ayyıldız'ın da yeğeni olan Müge Ayyıldız, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra bir dönem gazetecilik yaptığını belirtti. Gazetecilikle babasının yanına gidip gelirken lise yıllarında tanıştığını anlatan Ayyıldız, "Günaydın, Akşam, Sabah, Star, Hürriyet gazetelerinde çalıştım. Sanat fotoğraflarını çekmeye de 10 yıl önce yerleştiğimiz Antalya'da başladım" dedi.

'GAZETECİLİĞİM SANATIMA YANSIYOR'

Eski bir gazeteci olmanın fotoğraf ve film çekimlerinde çok olumlu katkısı olduğunu sözlerine ekleyen Ayyıldız, "Her şeye bir gazeteci gözüyle bakıyorsunuz. Hayata farkı açıdan bakıyorsunuz. İletişim farklı oluyor. Üretirken de kurgu yaparken de farklı düşünüyor insan. Seçtiğimiz müzikler bile farklı oluyor. Gazetecilik yapmış olmam çok keyifli benim için" dedi.

'YOL FİLMLERİ HAZIRLIYORUM'

Aracıyla sürekli yollarda olduğunu, yollarda gördüklerini fotoğraf ve film olarak kaydettiğini söyleyen Ayyıldız, ?Hazırladığım kısa filmleri festivallere gönderiyorum. İki yıl önce İzmir Kısa Film Festivali?ne bir film göndermiştim. 6 bine yakın filmle yarıştı ve özel seçkiye girdi. Dört ayrı salonda 1 hafta boyunca gösterimdeydi. Konusu break dansçıların hayatına dairdi. İstanbul?da çektiğim 15 dakikalık bir filmdi ve üç gün üç gecede tamamlamıştım" diye konuştu.

