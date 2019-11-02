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"Balfour Deklarasyonu" 102. yılında Gazze'de protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 15:48 | Son Güncelleme

"Balfour Deklarasyonu" 102. yılında Gazze'de protesto edildi

Gazzeliler, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nu 102. yılında protesto etti.

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi'nin çağrısıyla kentteki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binasına yürüyen onlarca kişi, Balfour Deklarasyonu'na tepki gösterdikleri dövizler ile Filistin bayrakları taşıdı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Merkezi Komite Üyesi Mahmud Halef, protesto sırasında yaptığı konuşmada, Balfour Deklarasyonu'nu yayımladığı için "Filistin halkının haklarının zulmünden İngiltere'nin sorumlu olduğunu" ifade etti.

Halef, İngiltere'nin, Filistin halkının hakları konusunda yaptığı tarihi hata nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi.

- Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
“Balfour Deklarasyonu” Gazze

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