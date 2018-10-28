"Balfour geçtiyse de Yüzyılın Anlaşması geçemez"

Abbas, konuşmasında Gazze'deki Hamas Hareketi'nin kendilerine uzlaşı için hiçbir açık kapı bırakmadıklarını söyleyerek "Bizim buna tahammülümüz kalmadı" ifadesini kullandı.

"Yüzyılın Anlaşması"nın Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasına ilişkin İngiltere tarafından yayımlanan "Balfour Anlaşması"nın devamı olduğuna işaret eden Abbas, "Balfour uygulandıysa da Yüzyılın Anlaşması kesinlikle geçmeyecek ve uygulanmayacaktır." dedi.

Abbas, "Yüzyılın Anlaşmasına" karşı olduğunu belirterek, "100 yıldır düşmanlar Balfour Deklarasyonu'nu uygulamaya çalışıyor, şimdi bunu 'Yüzyılın Anlaşması' yoluyla uyguluyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'de devlet olmaz, Gazze olmadan da devlet olmaz" diyen Abbas, Hamas'ı "geçici sınırlara sahip devlet olmayı kabul etmekle" suçladı.

Abbas, Filistinli şehit, esir ve yaralıların aileleri için ödenen maaşlara ilişkin "Kırmızı çizgi" değerlendirmesinde bulundu.

- Balfour Deklarasyonu

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 1917'de Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için hazırladığı plan "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılıyor.

Planın detayları henüz açıklanmasa da basındaki iddialara göre "Yüzyılın Anlaşması", işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi Filistin aleyhine maddeler içeriyor.

