Balgama ne iyi gelir? Balgam en çabuk nasıl geçer? Evde doğal yolla balgam nasıl sökülür?

Genel olarak balgam, bronşları ve akciğerleri etkileyen enfeksiyonlar ve hastalıklar sonucunda üretilir. Belirtilen bu hastalıkların başında KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı), astım, zatürre, bronşit ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar gelir. Ayrıca akciğer kanseri, tüberküloz, pulmoner emboli gibi hastalıklar da mukus üretilmesini tetikleyici özelik taşır. Çeşitli renklerdeki ve formlardaki balgamlar çeşitli rahatsızlıkların habercisi olabilir.

Balgam neden olur?

Balgam bir mukus türüdür ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Vücutta solunum sistemi ya da akciğerlerde bulunan virüsler enfeksiyonlar ya da iltihaplar balgam oluşumuna neden olur. Ayrıca şu faktörler balgam üretimini artırır:

KOAH

Bronşit

Alerjik astım

Konjestif kalp yetmezliği

Pulmoner ödem

Kistik fibroz

Larenks tümörleri

Bronşektazi

Sigara kullanımı

Hava kirliliği

Tüberküloz

Sinüzit

Balgama ne iyi gelir?

Balgamın kişilerin rahatlaması için mutlaka vücuttan atılması gerekir. Bunun için birden fazla yöntem vardır. Öncelikli olarak bol sıvı ve özellikle de su tüketmek balgamın incelmesinden neden olur. Böylece balgam daha rahat çıkar. Ayrıca bitki çayları ve doğal taze meyve suları da işe yarar.

Balgam söktürücü ilaçlar, doktor tavsiyesi ile tüketilen doğal bitkisel çaylar da balgamın vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ancak eğer balgam uzun süre vücuttan atılamazsa durumu takip etmek ve mutlaka bir doktora danışmak gerekir.

Balgam en çabuk nasıl geçer?

Balgamdan bir an önce kurtulmak ve oluşan balgamı vücuttan atmak için en önemli ve başat yöntem bol su tüketmektir. Ayrıca çeşitli yollarla balgamı inceltmek ve vücuttan atılmasını sağlamak gerekir.

Bol su içmek dışında doğal balgam söktürücüler kullanarak da balgamı vücuttan atabilmek mümkün olur. Ayrıca gargaralar, yüze ılık bez uygulamak, temiz ve okaliptüslü buhar ve hava solumak da balgamı vücuttan atmaya yardımcı olur.

Evde doğal yolla balgam nasıl sökülür?

En iyi balgam söktürücü, doktorun kişiyi muayene ettikten sonra önerdiği balgam söktürücü ilaç ya da yöntemdir. Çünkü bazı kesin çözümler bir başkası için farklı rahatsızlıklara neden olabilir.

1 bardak suyu birkaç damla limonla içmek, tuzlu su ile gargara yapmak gibi yöntemler de en iyi balgam söktürücüler arasında kabul edilir. Evde kolayca balgam söktürücüler hazırlamak için yapılabilecek diğer yöntemler de şunladır:

Doğal bitki çayları içmek

Buhar solumak

Tuzlu su ile gargara yapmak

Bal yemek

Bal ve limon yemek

Bol su içmek

Zeytinyağı ile gargara yapmak

Boğazımda balgam var gitmiyor, ne yapmalıyım?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan balgamı vücuttan atmak için çeşitli ilaçlar ya da doğal çözümler ve yöntemler kullanılabilir. Evde kolay bulunan malzemeler kullanılarak yapılacak olan balgam söktürücü kürlerden bazıları aşağıdadır: