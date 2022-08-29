HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Balı sağlıklı sanarak yiyorsunuz ama ciddi hastalıklara yol açabilir

Balı sağlıklı sanarak yiyorsunuz ama ciddi hastalıklara yol açabilir

29.08.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bal herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Özellikle kahvaltılarda kaymakla beraber sıklıkla yenilen balın birçok faydası bulunuyor. Ancak bilmediğiniz yerden aldığınız balın sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Uzmanlar balların içerisinde bulunan kimyasallar hakkında uyarıyor.

Balı sağlıklı sanarak yiyorsunuz ama ciddi hastalıklara yol açabilir

Enerji vermesiyle bilinen bal en sevilen kahvaltılıklardandır. Son yıllarda sağlıklı tatlı tariflerinde de oldukça sık kullanılan balın nereden alındığına dikkat etmek gerekmektedir. Daha uygun fiyatlı olduğunu düşünerek aldığınız bal sağlığınız tehdit edebilir. Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yanlış zirai ilaçlamalardan ötürü arı ölümleri ve arıların polenlerden ürettiği ballardaki kimyasal maddeye dikkat çekerek uyarı da bulundu.

ARI ÖLÜMLERİ GİDEREK ARTIYOR

Ekran görüntüsü 2022-08-29 155944

Dünyada kovan sayısında ciddi bir sıralamada olan ve bal üretiminde de aynı şekilde hatırı sayılır bir sıralamada yer alan Türkiye, arı ölümlerinde son yıllarda gözle görülür bir artış yaşanmaya başlandı. Arı ölümlerinin başında bilinçsiz zirai ilaçlama gelirken, arıları ürettiği balda kimyasallar maddelerin olması ciddi bir tehlike arz ettiği değerlendirildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, eğer balda hiç denetim yoksa, tahlil yapılmamışsa o ballar kimyasallar içeriyorsa ciddi tehdit oluşturabileceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.

BALI TÜKETEN İNSANLAR DA KİMYASALLARDAN ETKİLENECEKTİR

Ekran görüntüsü 2022-08-29 155958

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, tabiatta ilaçlarla kimyasallar pek çok canlı grubunu etkilediği gibi arıları da etkilediğini söyledi. Arıların bütün çiçekleri dolaştığını hatırlatan Dr. Kılıç, “Bunlar üzerindeki ilaç kalıntıları öncelikle arıların yok olması demektir. Biz toplu arı ölümlerini duyuyoruz ve bunlardan en çok etkilenen arılar. Arılar eğer tabiattaki bu polenleri toplarken aynı zamanda bu kimyasalları da topluyorlarsa muhakkak balın bünyesine de katılacaktır. Balı tüketen insanlarda bu ilaç kalıntılarından, kimyasallardan etkilenecektir” dedi.

DENETİMSİZ BAL CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-08-29 160010

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, “Dolayısıyla hem arılar için büyük bir tehdit ve yok oluş, aynı zamanda insanlar için de bal içeriğinde mevcut olan kimyasallar ciddi hastalıklara, sorunlara yol açabilir. Bunun önüne geçmenin yolu biz tarımda ilaçları çok bilinçli kullanmamız lazım. Gereğinden fazla ilaç tüketimi doğru bir yaklaşım değil. Tarım ilaçlarının kontrollü ve bunun içinde bilinçli çiftçiye ihtiyacımız var. Eğer balda hiç denetim yoksa, tahlil yapılmamışsa o ballar kimyasallar içeriyorsa ciddi tehdittir” ifadelerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat! Ayak karıncalanmaları ölümcül sonuçlara yol açıyorDikkat! Ayak karıncalanmaları ölümcül sonuçlara yol açıyor
10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gülşen açıklaması: Yargıya müdahaleyi Kılıçdaroğlu yapıyorAdalet Bakanı Bozdağ'dan Gülşen açıklaması: Yargıya müdahaleyi Kılıçdaroğlu yapıyor
Anahtar Kelimeler:
bal polen arı hastalık enerji ilaçlama kimyasal ölüm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Abdullah Gül'den '30 Ağustos' açıklaması

Abdullah Gül'den '30 Ağustos' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.