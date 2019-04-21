Bali'de Agung Yanardağı'nda patlama

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya haber ajansı Antara'nın bildirdiğine göre, Bali Afet Yönetim Ajansı (BPBD) yetkilileri, adadaki Agung Yanardağı'nda oluşan patlamayla etrafa yayılan kül ve dumanın dağın zirvesinden 2 bin metreye kadar yükseldiğini aktardı.

Patlamanın bölgedeki havalimanından uçuşları şu an için olumsuz etkilemediğini belirten yetkililer, bölge halkına ise maske takması uyarısında bulundu.

Yanardağdaki patlamanın turuncu alarm seviyesinde olduğu belirtilirken, yanardağın 4 kilometrelik alanında faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıldı.

Yanardağda 1963'te yaşanan volkanik patlama sonucunda lav akışı tam 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, büyük hasar yaşanmıştı.

Takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan 130'a yakın aktif volkanın bulunduğu bölgenin merkezinde yer alıyor.

