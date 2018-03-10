Arkadaşları ile 10 gün tatil yaptı. Sosyal medya hesabında paylaştığı mayolu pozlarıyla da olay yarattı.

Bali'de Ayşegül Aldinç fırtınası!

1 / 13 1990’lı yıllarda yapılan anketlerde ‘Türkiye’nin En Seksi Kadını’ seçilen şarkıcı bu kez şöyle yorumlar aldı:

2 / 13 “Hiç yaşlanmıyor”, “En fazla 30 gösteriyor”, “Genç kızları cebinden çıkarır”, “Ne kullanıyorsanız bize de söyleyin”, “Güzellik sırrınız nedir, yoksa estetik mi?”

3 / 13 Ayşegül Aldinç verdiği bir röportajda ‘gençlik sırrı’ ile ilgili şunları söylemişti:

4 / 13 “Düzenli yaşıyor, sağlıklı besleniyorum.

5 / 13 Sporu eksik etmem. Olumlu düşünürüm, negatif olan her şeyden kaçarım.

6 / 13 Tabii ki genetik önemli bir faktör. Sanatla uğraşmak da beni genç ve diri tutuyor.”

7 / 13 28 Eylül 1957 İstanbul doğumlu olan Ayşegül Aldinç, gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızı.

8 / 13 Annesinin tayinleri nedeniyle lise öğrenimini üç değişik okulda tamamladı. Lise biri Kandilli Kız Lisesi'nde, ikiyi Davut Paşa Lisesi'nde, üçü Feriköy Lisesi'nde okudu.

9 / 13 Ardından İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nü (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü) bitirdi.

10 / 13 Mezuniyetinden kısa süre sonra İstanbul Akaretler Ortaokulu'nda Müzik Öğretmenliği yaptı. Sonra Yıldız Porselen Fabrikası'nda altı yıl desinatör olarak çalıştı.

11 / 13 1981-1988 yılları arasında seramikle uğraşıp yurtiçi ve yurtdışında yarışmalara katıldı. Profesyonel müzik yaşamına 1978'de Mehmet Teoman ile birlikte doldurduğu 45 devirlik 1. yüzünde Hastane 2, 2. yüzünde Yorgun ve Mutlu adlı şarkıların bulunduğu plak ile adım attı.

12 / 13 1981 yılında İrlanda’nın başkenti Dublin’de Eurovision yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. İlk solo albümünü 1988'de çıkartan Ayşegül Aldinç, 1985 - 1998 yılları arasında Avrupa'nın birçok ülkesinde, Sovyetler Birliği'nde, ABD'de, Çin'de ve Ortadoğu ülkelerinde konserler verdi.