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Bali’deki Agung Yanardağ patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı’nda patlama meydana geldi.Endonezya’nın Bali Adası’nın doğu kesiminde bulunan Agung Yanardağı patladı.

Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı’nda patlama meydana geldi.
Endonezya’nın Bali Adası’nın doğu kesiminde bulunan Agung Yanardağı patladı. Patlama esnasında kraterden üç kilometre uzağa lavlar fışkırdı. Ayrıca patlama 4 dakika 30 saniyeden fazla sürdü. Patlama, yakındaki 8 köyü etkilerken yetkili makamlar, yerel halktan dışarı çıkarken maske takmalarını istedi. Yetkililer, daha büyük bir patlama olması durumunda, tahliye konusunda hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama sonrasında bölgedeki bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi. Agung Yanardağı’nın Ngurah Rai Havalimanı’na, Kuta ve Seminyak gibi popüler turistik yerlere sadece 58 kilometre uzakta olduğu bildirildi. Mevcut alarm seviyesi 3’üncü seviyede. Endonezya geçtiğimiz yıl birkaç büyük depremden kurtulmuştu. En güçlü depremlerden biri Eylül ayında Sulawesi Adası’nda meydana gelmiş binlerce kişi hayatını kaybetmişti. O dönemde tsunamiyi tetikleyen deprem, Agung Yanardağı’nı tetiklememişti.
Öte yandan volkanın 2017 yılında aktif hale geldiği öğrenildi.

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