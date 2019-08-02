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Balığa çıkan gencin denizde kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

Samsun'un Terme İlçesi Kaymakamı Mehmet Parlak: - "İlk günden bu yana arama kurtarma çalışmalarına koordineli bir şekilde refakat ediyoruz. Bazı vatandaşlarımızın 'helikopter sadece birkaç gün uçtu, arama çalışmaları yeterli değil' gibi söylemleri oldu. Ancak Sahil Güvenlik helikopterimiz 8 günlük arama çalışmaları boyunca hava muhalefeti nedeniyle sadece bir gün uçmadı"

Samsun'un Terme ilçesinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki Ali Korkmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Terme Kaymakamı Mehmet Parlak ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Korkmaz’ı arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Arama çalışmaları hakkında kamuoyunda bilgi kirliliği yaşandığına işaret eden Kaymakam Parlak, devletin tüm imkanları ile acılı ailenin yanında olduğunu vurguladı.

Gün gün yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Parlak, şunları söyledi:

"İlk günden bu yana arama kurtarma çalışmalarına koordineli bir şekilde refakat ediyoruz. Bazı vatandaşlarımızın 'helikopter sadece birkaç gün uçtu, arama çalışmaları yeterli değil' gibi söylemleri oldu. Ancak Sahil Güvenlik helikopterimiz 8 günlük arama çalışmaları boyunca hava muhalefeti nedeniyle sadece bir gün uçmadı. Arama kurtarma çalışmalarının tüm dokümanları saat saat, gün gün elimizde mevcut. Helikopterimiz hangi gün, hangi saat, hangi bölgede ne kadar arama yaptı biliyoruz. Çalışmalar hem karadan, hem havadan, hem de sudan devam ediyor. 27 kilometre açıkta yapılan çalışmaları çıplak gözle görmek mümkün değil. Bu nedenle birtakım bilgi kirliliği oluşmuş olabilir. Devletimiz tüm imkanları ile Ali kardeşimizi bulmak için Samsun Valiliği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor."

- Robotik su altı arama cihazı devrede

Parlak, AFAD ekiplerinin de çalışmalara destek verdiğini belirterek, "İzmir’den bugün robotik su altı arama cihazı geldi. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı profesyonel arama kurtarma dalgıçları çalışmalara destek vermek için ilçemizde. Sivil teknelerimiz de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Biz de kamu görevlileri olarak bu çalışmalara gerekli desteği veriyoruz." diye konuştu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek istediklerin belirterek, şunları söyledi:

"Ali kardeşimiz Terme'mizin evladı. Ailemizin acısını biz de tüm hissiyatımızla yüreğimizde duyuyoruz. Yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışıyor, hangi kurumu harekete geçirmemiz gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte gerek AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, gerek diğer milletvekillerimiz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerekse il başkanımız çalışmalara destek veriyor. Devlet ailemizi acısıyla baş başa bırakmadı. Baba ile sürekli irtibat halindeyiz. İnşallah Ali kardeşimizi bir an önce bulup, ailesine teslim ederek, acılarını biraz hafifletiriz. Uzmanlık gerektiren bir konu. Sahil güvenlik uzmanları ne derse biz onu yapmaya çalışıyoruz. Devletimiz tüm imkanları ile ailesinin yanında ve elinden geleni yapıyor."

Açıklamanın ardından kaybolan gencin amcası Hayrettin Korkmaz ve dayısı Hayrettin Karademir, Kaymakam Parlak ve Kılıç ile bir araya gelerek, arama çalışmaları hakkında istişarede bulundu. Aile fertleri hassasiyetleri için Parlak ve Kılıç'a teşekkür etti.

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