Balığa gelen gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iftar sonrası Boğazköy Barajı’na araçlarıyla gelen 3 gencin otomobilleri alev alev yandı. Hayatlarının şokunu yaşayan gençlerin aracı küle döndü.

Olay, İnegöl’de iftar sonrası Boğazköy Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun B. iki arkadaşıyla birlikte 43 KR 324 plakalı özel otomobiliyle baraja balık tutmak için gitti. Araçtan inen üç genç baraja yakın otomobilli park edip balık tutmaya gitti. Bir süre sonra park halindeki araç bilinmeyen bir neden alev aldı. Alevleri gören gençler söndürmek için uzun uğraş verdilerse de başarılı olmadı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.



