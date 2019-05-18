HABER

Balığa gelen gençler hayatlarının şokunu yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 23:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iftar sonrası Boğazköy Barajı’na araçlarıyla gelen 3 gencin otomobilleri alev alev yandı.

Balığa gelen gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iftar sonrası Boğazköy Barajı’na araçlarıyla gelen 3 gencin otomobilleri alev alev yandı. Hayatlarının şokunu yaşayan gençlerin aracı küle döndü.

Olay, İnegöl’de iftar sonrası Boğazköy Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun B. iki arkadaşıyla birlikte 43 KR 324 plakalı özel otomobiliyle baraja balık tutmak için gitti. Araçtan inen üç genç baraja yakın otomobilli park edip balık tutmaya gitti. Bir süre sonra park halindeki araç bilinmeyen bir neden alev aldı. Alevleri gören gençler söndürmek için uzun uğraş verdilerse de başarılı olmadı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobilden geriye demir yığını kaldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Balığa gelen gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Balığa gelen gençler hayatlarının şokunu yaşadı

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıKarabük'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kahramanmaraş’ta yasa dışı kumar operasyonuKahramanmaraş’ta yasa dışı kumar operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.